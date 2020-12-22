Рунет 2020: аналитики РАЭК рассказали о трендах будущего

https://static.news.ru/photo/41083c5c-441f-11eb-9633-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Завершающийся 2020 год в значительной степени повлиял на развитие российского сегмента Интернета за счёт ряда важных событий и процессов, говорится в пресс-релизе конференции «Рунет 2020: Итоги года».

Главными факторами для масштабных изменений стали смена правительства России в начале года; пандемия коронавируса, ставшая причиной перевода множества процессов в онлайн-формат; налоговый манёвр для IT-компаний, который обеспечил господдержку для отрасли; развитие искусственного интеллекта; реформа институтов развития, а также падение курса рубля в марте 2020 года.

raec.ru

В РАЭК отметили особые направления развития Рунета и IT-индустрии в 2020 году. Среди них — растущий интерес к роботизации и активное внедрение технологии электронных сим-карт операторами мобильной связи. Также отмечается, что в минувшем году среди россиян вырос интерес к онлайн-кредитованию в банках.

В минувшем году число пользователей Интернета в России выросло до 95,5 млн человек, или 78,1% населения страны. Отметку в 100 млн преодолеть не удалось, отмечается в сообщении. Также выросло число пользователей соцсетей, тех, кто пользуется мобильным Интернетом, увеличилась средняя продолжительность пользования Интернетом.

Отмечается значительный прирост числа блогеров, в первую очередь в соцсетях Instagram, YouTube и TikTok. При этом последний сервис, впервые включённый в статистику в этом году, стал самым скачиваемым приложением в РФ.

Отмечается, что в 2020 году на фоне пандемии значительно вырос спрос на цифровые сервисы и технологии, позволяющие снизить необходимость личных контактов — сервисы доставки, видеоконференций, облачных технологий и т. д.

Поскольку многие ограничения, с большой степенью вероятности, сохранятся и в будущем году, стоит ожидать сохранение спроса на данные сервисы и технологии. Кроме того, удобство и эффективность подобных решений гарантируют их широкое использование и после снятия всех ограничений, — говорится в сообщении.

Эксперты прогнозируют, что по итогам 2020 года мировая индустрия видеоигр и киберспорта вырастет на 9,3%, а объём рынка достигнет $159,3 млрд. Ожидается, что 2023 году этот показатель превысит отметку в $200 млрд.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Из-за распространения коронавирусной инфекции сильный экономический ущерб понесли кинотеатры, в то время как значительно вырос спрос на стриминговые сервисы.

Ограничения, связанные с COVID-19, пока сохраняются, и даже после их снятия кинотеатрам придётся бороться за зрителя, привыкшего к удобствам домашнего просмотра, — указано в пресс-релизе.

При этом кинотеатры в минувшем году лишились одного из главных своих преимуществ перед интернет-сервисами — права премьерного показа новинок. Многие кинокомпании адаптируются к показам премьер в Сети.

Активное развитие технологий по удалённой работе сотрудников и ведения бизнеса онлайн даст значительный толчок к трансформации компаний, считают эксперты. Теперь многим компаниям нет необходимости размещать офисы в крупных городах для привлечения высококвалифицированных сотрудников, во многих отраслях постепенно налаживаются механизмы дистанционного взаимодействия.

Так, в 2020 году на удалённый формат работы полностью или частично перешли 54% российских компаний, хотя годом ранее лишь 1% из них предлагал части сотрудников удалённый режим. Эта тенденция будет сохраняться, считают специалисты, однако полный переход на удалённую работу для работодателей пока, вероятно, останется исключением.

В то же время онлайн-обучение оказалось менее эффективным, чем ожидалось. Вынужденный переход на удалённое образование для школьников и студентов показал, что традиционные методы преподавания плохо работают в онлайн-формате и во многом ученики перешли на самообучение по учебникам под руководством преподавателей. Эта система требует корректировки и адаптации учебных заведений и преподавательского состава к новым механизмам обучения.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению аналитиков, цены на мобильную связь и домашний Интернет в России в 2021 году могут вырасти из-за валютного скачка. Отмечалось, что российские абоненты потребляют всё больше трафика (на 50–60% ежегодно), в связи с чем операторы вынуждены наращивать ёмкости сетей. С учётом того что оборудование для этого надо закупать за рубежом, оно обходится дороже из-за снижения курса рубля.