Самые актуальные задачи для «Цифрового прорыва» определит голосование

https://static.news.ru/photo/dde9e044-cc0f-11ea-b135-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сайте всероссийского конкурса для IT-специалистов «Цифровой прорыв» стартовало народное голосование за кейсы от представителей малого и среднего бизнеса. Интернет-пользователи до 5 августа должны выбрать 10 самых актуальных задач, решениями которых займутся IT-специалисты — участники регионального этапа этого проекта.

Организаторы конкурса начали приём IT-заданий от предпринимателей в апреле 2020 года. Из 50 заявок со всей страны эксперты выбрали 26 наиболее актуальных и прикладных. Среди них есть задачи, связанные с анализом данных, компьютерным зрением, мобильной разработкой, созданием игр и инструментов для бизнеса. Авторам этих кейсов участие в проекте даёт возможность ускорить цифровую трансформацию своих компаний, причём в самых различных сферах: от металлургии и здравоохранения до HR, образования, предоставления бытовых и социальных услуг. К тому же над их заданиями будут работать лучшие российские IT-специалисты.

Описание 26 кейсов уже доступны на сайте конкурса. Среди них — разработка нового подхода к оценке и прогнозированию заболеваний, системы распознавания лиц для школ, бесконтактного заселения постояльцев в отель, платформы для онлайн-тренировок. Проголосовать за лучшие задания могут все желающие, прошедшие авторизацию.

Топ-10 наиболее актуальных решений — по мнению пользователей — войдут в число заданий для участников регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв» наряду с кейсами от крупнейших государственных и коммерческих организаций, — цитирует пресс-служба гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова.

Конкурсная площадка призвана также помочь талантливым IT-специалистам раскрыть свой потенциал. В серии 48-часовых хакатонов в крупнейших IT-хабах на территории восьми российских регионов 8 тыс. IT-специалистов со всей страны будут в прямом эфире создавать цифровые продукты. Победители получат денежные призы, возможность выйти в финал проекта и на практике реализовать свои решения. Призовой фонд проекта составляет 50 млн. рублей.

NEWS.ru выступает информационным партнёром конкурса.

Как писал NEWS.ru, внедрение искусственного интеллекта в финансовые, медицинские и другие отрасли даст возможность опережающего развития страны, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он считает, что государство должно задумываться о том, чтобы становиться в ряде отраслей цифровой платформой, но не для сбора каких-то данных, а для эффективного взаимодействия с людьми, для решения их задач. Искусственный интеллект — это очень серьёзный драйвер таких элементов. Накануне Госдума во втором чтении одобрила законопроект об экспериментальных правовых режимах («регуляторных песочницах») для цифровых инноваций. Мишустин подчеркнул важность этой инициативы, заявив, что «невозможно будет правоприменять такие режимы, не исследовав их и не сделав все эксперименты». В качестве примера он привёл беспилотники, которые в настоящее время «невозможно использовать» без принятия соответствующих нормативов.