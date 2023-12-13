Роскомнадзор начал бороться с искусственным интеллектом от OpenAI

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Роскомнадзор предупредил ряд хостинг-провайдеров страны о собирающем данные поисковом роботе GPTBot от OpenAI, пишет «Коммерсант». В распространенном письме отмечается, что бот может просматривать и анализировать интернет-страницы, а также собирать данные об уязвимости ресурсов и другую чувствительную информацию, в том числе личного характера. В ведомстве рекомендовали выявлять и блокировать бота.

Издание напоминает, что OpenAI запустила бота для сканирования веб-ресурсов и сбора открытых данных в августе этого года. В дальнейшем полученная информация используется для улучшения нейросети.

Не секрет, что ИИ-боты могут применяться не только в мирных целях, но и служить интересам киберпреступников. На базе таких решений уже сейчас создают инструменты для быстрого взлома, фишинга, обеспечения работы даркнет-площадок, — рассказал гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Вскоре продукт подвергся критике за несанкционированный сбор данных. Компания тогда опубликовала инструкцию, как ограничить или вовсе заблокировать доступ боту к сайту. Инструкцию российским хостинг-провайдерам выслал с письмом и Роскомнадзор. Однако, как считают эксперты, в случае запрета деятельности подобных алгоритмов бизнес будет прибегать к другим методам сбора актуальных данных. В частности, просто начнет маскировать своих роботов.

Ранее сообщалось, что чат-бот ChatGPT может выдавать случайным пользователям гигабайты конфиденциальной информации. Об этом предупредила международная группа ученых, в которую вошли специалисты Google DeepMind и Вашингтонского университета. Среди таких данных специалисты обнаружили имена, фамилии и номера телефонов, идентификаторы соцсетей и откровенный контент с сайтов знакомств.