РОЦИТ заверила в надёжности блокчейн-системы, задействованной в голосовании

https://static.news.ru/photo/49ed0c54-b968-11ea-ba73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) выступила с заявлением, в котором подчеркнула надёжность технологии блокчейн, которая задействована в обеспечении электронного голосования по внесению изменений в Констиуцию.

Блокчейн-технология гарантирует неизменность данных и сохранения истории приёма голосов в течение всего времени голосования. Формирование списков голосующих организует и проводит ЦИК России, и только после проверок списки передаются в систему голосования и загружаются в блокчейн, — заверили в РОЦИТ.

Благодаря блокчейну процесс голосования становится прозрачным, так как любой желающий может наблюдать за ходом голосования, добьавили в организации.

Как ранее заметили «Открытые медиа», с вечера первого дня голосования по поправкам к Конституции департамент информационных технологий Москвы больше 12 часов публиковал пустые выписки из блокчейн-системы для наблюдения за ходом голосования. По версии издания, неполадка произошла из-за проблем, связанных с размером файла.

27 июня начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артём Костырко заявил о попытке взлома системы дистанционного голосования, что привело к непродолжительному сбою сервиса наблюдателя.

Голосование по поправкам

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса.

Помимо традиционного способа предусмотрено голосование вне избирательных участков: на дому, электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения. «Мобильные УИК» работают во дворах домов по всей стране. Гражданам предлагается проголосовать в палатках, автобусах, багажниках автомобилей и просто на пнях срубленных деревьев.

«Поправка» представляет собой несколько сотен нововведений. Так, в Конституцию вводится фигура Бога, говорится о недопустимости действий и призывов к отчуждению части территории РФ, закрепляется положение о браке как союзе мужчины и женщины и положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды. При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал, писал NEWS.ru.