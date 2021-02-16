Разработчик «Ярса» и «Булавы» создал поезд на магнитной подушке

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Разработавшая ракетные комплексы «Ярс» и «Булава» корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ) занимается созданием поезда на магнитной подушке. Он сможет работать и в беспилотном режиме.

Как сообщил ТАСС генеральный конструктор МИТ (входит в структуру Роскосмоса) Юрий Соломонов, новый поезд станет глубоко модернизированной версией монорельсовой транспортной системы, которая была создана в России в 2000-х годах.

Целью проекта является создание на базе испытательного комплекса полноразмерного демонстрационного макета электроподвижного состава для проверки и подтверждения основных технических характеристик новых технических решений, — отметил Соломонов.

Эти технические решения связаны непосредственно с внедрением технологии МАГЛЕВ (поезд на магнитной подушке), добавил конструктор.

Участие пилота в управлении данного поезда будет минимальным.

Как писал NEWS.ru, в России завершились государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН Сергей Боев. Самое главное на сегодня мы решили, на новых технологиях, с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу на высшие командные пункты военно-политического руководства страны, сказал он.