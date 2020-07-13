Работу ГЛОНАСС проверят на гружённом сельдью поезде

https://static.news.ru/photo/ff81dcd4-c539-11ea-b15a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Железнодорожный состав с около 25 тонн замороженной сельди отправят в Новосибирск из порта Первомайский во Владивостоке, чтобы проверить работу оборудования, основанного на глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС), которое контролирует координатно-временные и температурно-влажностные характеристики груза.

Об этом «Интерфаксу» рассказали представители оператора ГЛОНАСС. Как пояснил собеседник агентства, данные, передаваемые датчиками, сначала поступят в автоматизированную систему мониторинга «ЭРА», а затем в гарантированно неизменном виде — в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»).

Путешествие состава с сельдью из Владивостока в Новосибирск будет вторым этапом испытаний оборудования на базе ГЛОНАСС. Ранее состоялась тестовая перевозка груза из Новосибирска в Хабаровск. Тестирование дало возможность выбрать оптимальные параметры для проведения последующих этапов эксперимента.

До конца лета планируется завершить все этапы испытаний, после чего в ГЛОНАСС выберут оптимальные по цене и качеству технические решения. Также по итогам испытаний могут быть приняты новые регламенты доставки скоропортящихся продуктов.

Как передавал NEWS.ru, Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) разрабатывают юридическую базу для использования судов без экипажа. Предполагается, что такая техника будет использовать российское программное обеспечение и технологию ГЛОНАСС.