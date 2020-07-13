Работу ГЛОНАСС проверят на гружённом сельдью поезде

Железнодорожный состав с около 25 тонн замороженной сельди отправят в Новосибирск из порта Первомайский во Владивостоке, чтобы проверить работу оборудования, основанного на глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС), которое контролирует координатно-временные и температурно-влажностные характеристики груза.
Об этом «Интерфаксу»
Путешествие состава с сельдью из Владивостока в Новосибирск будет вторым этапом испытаний оборудования на базе ГЛОНАСС. Ранее состоялась тестовая перевозка груза из Новосибирска в Хабаровск. Тестирование дало возможность выбрать оптимальные параметры для проведения последующих этапов эксперимента.
До конца лета планируется завершить все этапы испытаний, после чего в ГЛОНАСС выберут оптимальные по цене и качеству технические решения. Также по итогам испытаний могут быть приняты новые регламенты доставки скоропортящихся продуктов.
Как передавал NEWS.ru, Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) разрабатывают юридическую базу для использования судов без экипажа. Предполагается, что такая техника будет использовать российское программное обеспечение и технологию ГЛОНАСС.
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