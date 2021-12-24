В России впервые начали производить упаковки с растительными полимерами

Компания Tetra Pak начала производить упаковки с полимерами на основе растительного сырья на модернизированной фабрике в Лобне впервые в России и странах ЕАЭС, сообщает телеканал «360». До этого такой тип упаковки для России производился в Германии, Италии и Испании. Директор фабрики по производству Дмитрий Блинов объяснил, что упаковка Tetra Pak на 70% состоит из картона, который создаётся из на 100% возобновляемого леса.

Инициатива была поддержана заместителем председателя правительства Подмосковья Вячеславом Духиным, который подчеркнул актуальность экологической повестки в стране и, в частности, в Московской области, ставшей первым регионом страны, в котором были закрыты все полигоны, существовавшие с советских времён.

Это первая не только на этом предприятии, но и в Московской области линия по производству упаковки из растительного сырья. <...> Следующий этап — это развитие дальнейшей переработки. А предприятия, которые производят упаковку, могут внести очень существенный вклад, производя то, что перерабатывать и утилизировать в дальнейшем будет легко. Tetra Pak в этом смысле делает очень важный шаг, и хочется надеяться, что другие участники отрасли за ними последуют, — подчеркнул чиновник.

Он также добавил, что в России будет введена расширенная ответственность производителя, которая заставит его самого отвечать за утилизацию произведённой продукции. Духин отметил, что это скажется на цене продуктов, но является мировой практикой.

Ранее сообщалось, что идея сенаторов и Роспотребнадзора написать единый свод природоохранных юридических норм вызвала скепсис в Госдуме и у экологов. Депутат Госдумы Николай Николаев и представитель российской секции Greenpeace Иван Блоков сомневаются в острой необходимости создания такого юридического свода, потому что важно не наличие самого кодекса, а нормы регулирования.