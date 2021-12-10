В России предлагают принять Экологический кодекс: что это и для чего нужно

В ближайшие годы в РФ может появиться Экологический кодекс — масштабный документ, который бы включал в себя все нормы, природоохранной деятельности и борьбы с изменением климата. О необходимости создания такого законодательного акта говорили ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, а также сенатор Елена Зленко, которая в верхней палате является зампредом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Опрошенные NEWS.ru депутат Госдумы Николай Николаев и представитель российской секции Greenpeace Иван Блоков сомневаются в острой необходимости создания такого юридического свода, потому что главное не форма, а то, что будет написано внутри.

Критика формализма

Идея создания в России Экологического кодекса озвучивалась многократно и каждый раз проваливалась, говорит в комментарии NEWS.ru директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе Greenpeace России Иван Блоков.

Глава Росприроднадзора не всегда говорит какие-то разумные вещи, а что касается Матвиенко, то не помню, чтобы она была увлечена в какие-то экологические дела. Наличие экологического кодекса в стране не является принципиальным вопросом. Принципиальными являются нормы регулирования, и здесь дело зависит не от кодекса, а от того, что в него включают. Например, борьба с изменениями климата отражена в российском законодательстве плохо, как и другие моменты. В России в принципе не учитывали выбросы парниковых газов, хотя должны были при принятии перечней наилучших доступных технологий. Иван Блоков директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе Greenpeace России директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе Greenpeace России

По словам эколога, скорость принятия такого документа зависит от «неимоверного количества согласований». На выработку черновика документа, по мнению Блокова, нужно минимум четыре — шесть месяцев. Но это только одна стадия, потому что затем начнутся дискуссии между «зелёными», властями и бизнесом.

Молодёжное экологическое общественное движение «Зелёный дозор — XXI век» Алексей Никольский/ТАСС

Как считает депутат Госдумы Николай Николаев, при подготовке такого документа он будет согласовываться с другими кодексами и законами, потому что «экология как таковая — это очень многосторонняя тема, которая распространяется на все отрасли и сферы жизни без исключения».

Пока не очень понятно, что будет содержаться в Экологическом кодексе. Конечно, очень важно, чтобы у нас развивалось экологическое законодательство. Но вопрос в том, что сам по себе кодекс как форма ничего не даёт. Важно не то, в какой форме будет [законодательство прописано], а содержательная часть, которую мы ещё не доработали, мы только в начале пути. Сейчас самое важное — это идеи, проекты развития и совершенствования экологического законодательства. А как потом это будет оформлено — в виде кодекса, свода законов или чего-то ещё — это, на мой взгляд, вопрос технический. Можно все законы, которые связаны с экологией, объединить в одну книжку и сказать, что это кодекс. От этого суть не поменяется. Работать надо не над формой, работать надо над содержанием. Что именно там будет — это первично. Николай Николаев депутат Госдумы депутат Госдумы

Тем не менее появление призывов к созданию Экологического кодекса — это хорошо, поскольку они акцентируют внимание на «зелёной» проблематике. Но пока толком никто целостно не озвучил концепцию документа. Парламентарий не исключил, что этот вопрос может стать предметом обсуждений с участием «коллег из Госдумы, Совета Федерации и правительства».

Планы кодификации

О работе над федеральным Экологическим кодексом говорилось ещё в вышедшем в 2014 году учебном пособии «Экологическое право» О. Р. Саркисова и Е. Л. Любарского. В данной книге отмечалось, что «важным и необходимым» нормативным документом будет Экологический кодекс, разработка которого, по словам авторов, «уже завершается».

Экологический кодекс РФ должен занять место системообразующего акта законодательства РФ об охране окружающей среды. Акты федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, разрабатываемые и принимаемые в дальнейшем, должны включаться в Экологический кодекс РФ или учитывать положения Экологического кодекса РФ. Акты федерального законодательства иных отраслей права, содержащие экологические нормы, разрабатываемые и принимаемые в дальнейшем, должны базироваться на правовых положениях Экологического кодекса РФ, — отмечают авторы пособия.

По их мнению, реформирование законодательства России об охране окружающей среды «путём кодификации» поспособствует «его совершенствованию, а также стабильности и конструктивности как определяющих условий его эффективности». Это, как уверяют Саркисов и Любарский, будет достигнуто за счёт «системности и комплексности правового регулирования на основе установления единых принципов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности», а также «введения преимущественно норм прямого действия» и «развития экономических механизмов регулирования охраны окружающей среды».

Онежское Поморье Евгений Мазилов/mnr.gov.ru

За последний год о создании такого документа говорилось несколько раз. Так, в мае 2021 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что экологическое законодательство нуждается в совершенствовании, при этом признав, что в последнее время были приняты документы, определившие порядок обращения с отходами производства, потребления и ликвидации накопленного экологического вреда. Кроме того, готовится законопроект о гарантиях конституционного права граждан иметь информацию о состоянии окружающей среды. Кроме этого по её словам, в перспективе подготовка закона об усилении финансовой ответственности предприятий, которые наносят экологический ущерб, поправки в Лесной кодекс.

Пришло время свести все эти законы в единый документ — Экологический кодекс. Систематизировать всё это законодательство, сделать его понятным и доступным. Думаю, что мы в ближайшее время будем эту тему активно обсуждать, — заявила Матвиенко.

Также она вновь поднимала эту тему об этом через несколько дней на брифинге по итогам Невского международного экологического конгресса в Петербурге, отметив , что вопрос о создании такого кодекса назрел и «надо начинать дискуссию». И если по этому вопросу будет согласие, то «потребуется время на вдумчивую аналитическую работу», которая «может продлиться не один год».

Позднее Валентину Матвиенко поддержала и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По её словам, Экологический кодекс нужен «как свод законов», регулирующих сферу экологии, а его создание является одной из главных задач на 2022 год.

Кодекс, по словам Радионовой, должен стать «процедурным и процессуальным одномоментно». Он не позволит «постоянно одномоментно „всовывать“, извините, различные изменения в различные законодательства и точечно менять, по большому счёту, картину мира».

Позднее в интервью ТАСС Радионова упомянула кодекс в контексте проблемы ответственности бизнеса за загрязнение окружающей среды. Она пообещала, что ведомство выйдет с инициативой увеличения штрафов уже в осеннюю сессию Госдумы, а повышение экологической сознательности капитала связано с новым документом, в который войдут «разрозненные экологические требования».

Экологический кодекс для нас — это обязательная мера. Он войдёт в обиход, и всё станет ясно. Экология станет такой же частью, как Земельный, Водный кодекс, как Административный кодекс и, к сожалению, как Уголовный кодекс. Это позволит чётко понимать, что такое загрязнение, что такое субъект правоотношений.

Она добавила, что «в экологии много эмоций, поэтому мы ждём кодекс, чтобы их стало меньше, а результативности — больше».

На днях на форуме «Арктика: настоящее и будущее» Радионову поддержала сенатор Елена Зленко, по мнению которой «без стройного документа трудно выполнять требования экологических законов». Она надеется, что Экологический кодекс появится как юридический документ «в ближайшие три года».

Региональные кодексы

Тема охраны окружающей среды прописана в множестве российских законов, в том числе в Конституции. Наиболее важными законодательными актами в этой сфере являются принятые в 2006 году Лесной кодекс и Водный кодекс, а также ФЗ «О недрах» (1992), «Об особо охраняемых природных территориях» (1995), «Об экологической экспертизе» (1995), «О радиационной безопасности населения» (1996), «Об отходах производства и потребления» (1998), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1999), «Об охране атмосферного воздуха» (1999) и основополагающий закон «Об охране окружающей среды» (2002).

Выпуск на волю десяти тюленей из Центра реабилитации ластоногих. Россия. Ленинградская область Руслан Шамуков/ТАСС

В ряде российских субъектов действуют свои экологические кодексы. Например, в Башкортостане (1992), Татарстане (2009) и Петербурге (2016).

В Северной столице принятие документа инициировали местные единороссы. Как утверждал спикер городского заксобрания Вячеслав Макаров, введение Экологического кодекса Петербурга — это «важный шаг на пути создания действительно эффективной системы охраны окружающей среды». Конечная цель кодификации, по его словам, это «создание относительно компактного законодательного акта, содержащего преимущественно нормы прямого действия». Кодекс «должен охватывать весь комплекс отношений в области охраны окружающей среды и отвечать современным экологическим и экономическим условиям жизни города». Однако оппоненты партии власти из «Справедливой России» критиковали документ за то, что он делался «под выборы» и создан из «склейки» нескольких действующих законов.

В Татарстане подобный документ, как заявляли его авторы, «регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду». Он определяет полномочия региональных властей и органов местного самоуправления в экологической сфере.