Пользователи Spotify начали жаловаться на сбои в работе сервиса

В среду, 19 августа, пользователи популярного стримингового сервиса для прослушивания музыки Spotify начали отправлять жалобы на сбои в его работе. Проблемы наблюдаются в целом ряде стран.
Более других на сбои в работе Spotify жалуются жители Нидерландов. Также проблемы с сервисом испытывают жители Великобритании, Австралии, США и Испании. Российские пользователи тоже отметили неполадки. Однако на территории РФ сбои наблюдаются исключительно в Москве.
В основном проблемы наблюдаются с прослушиванием песен в режиме онлайн — 92% запросов содержат именно эту жалобу,
Spotify стал доступен для скачивания на территории Российской Федерации 14 июля. Сервис работает в 80 странах.
Пользователи могут загрузить приложение на свои устройства через App Store и Google Play. Сайт музыкального сервиса также стал доступен для пользователей из РФ. Веб-версия может быть использована для загрузки и прослушивания музыки.
Как ранее писал NEWS.ru, 15 августа российские пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о неполадках в работе сервиса.
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