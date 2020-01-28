https://static.news.ru/photo/33d10c48-41bf-11ea-b169-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Исследователи обнаружили новую уязвимость, названную CacheOut, в большинстве процессоров Intel. Она позволяет злоумышленникам нацелиться конкретные данные из кеша, даже хранящиеся в защищённом анклаве Intel SGX.

Intel присвоила уязвимости с обозначением CVE-2020-0549 средний уровень угрозы «средний», признавая опасность целенаправленной атаки. При этом в компании уверяет, что CacheOut никогда не использовался вне лабораторной среды.

Intel заявила , что планирует решить проблему в ближайшем будущем. Обычно они отправляются пользователям в виде обновлений BIOS или драйверов. Уязвимость присутствует во всех процессорах производителя, выпущенных до четвёртого квартала 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщил, что компанию Avast, выпускающую бесплатное антивирусное ПО, обвинили в продаже пользовательских данных. Сделки осуществляются через дочернюю компанию Jumpshot.