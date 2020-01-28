Исследователи обнаружили новую уязвимость, названную CacheOut, в большинстве процессоров Intel. Она позволяет злоумышленникам нацелиться конкретные данные из кеша, даже хранящиеся в защищённом анклаве Intel SGX.
Intel присвоила уязвимости с обозначением CVE-2020-0549 средний уровень угрозы «средний», признавая опасность целенаправленной атаки. При этом в компании уверяет, что CacheOut никогда не использовался вне лабораторной среды.
Intel
Ранее NEWS.ru сообщил, что компанию Avast, выпускающую бесплатное антивирусное ПО, обвинили в продаже пользовательских данных. Сделки осуществляются через дочернюю компанию Jumpshot.
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