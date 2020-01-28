https://static.news.ru/photo/c9d94810-41a9-11ea-bd82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rene Fluger/CTK/Global Look Press

Компанию Avast, выпускающая бесплатное антивирусное ПО, обвинили в продаже пользовательских данных. Сделки осуществляются через дочернюю компанию Jumpshot.

Программное обеспечение отслеживает действия пользователей в Интернете, включая такую информацию, как клики, поиски в Google и Google Maps, посещение конкретных страниц в LinkedIn или просмотр роликов на YouTube и порно-сайтах, утверждается в расследовании Motherboard and PCMag.

Собранные данные затем переупаковываются и продаются Jumpshot. Среди бывших, текущих и потенциальных клиентов компании оказались Google, Yelp, Microsoft, Pepsi, Sephora, Home Depot, Intuit и другие, говорится в отчёте изданий, содержащим «утечки личной информации, контрактов и других документов фирмы». Так, маркетинговая фирма Omnicom Media Group Omnicom заплатила Jumpshot чуть больше $2 млн за доступ к данным в 2019 году.

Представитель Avast прокомментировал расследование заявив, что Jumpshot не получает «личную идентификационную информацию, включая имя, адрес электронной почты или контактные данные», и что пользователи всегда имели возможность отказаться от обмена данными с Jumpshot.

У нас большой опыт в сфере защиты пользовательских устройств и данных от вредоносных программ, и мы со всей серьезностью и ответственностью относимся к обеспечению баланса между конфиденциальностью пользователей и необходимым использованием данных, — говорится в заявлении компании.

В декабре NEWS.ru уже писал, что Avast следила за своими пользователями, по крайней мере с 2013 года. ПО, которым пользуются около 400 млн пользователей, передавала интернет-историю ради прибыли. В последствии Mozilla, Opera и Google удалили из своих онлайн-магазинов расширений браузеров многие продукты компании.