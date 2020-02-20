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Российская компания «Норникель» разработала экзоскелет с элементами интеллектуализации. Первая партия предсерийных образцов составит 20 экземпляров, сообщает пресс-служба компании.

Разработкой занималась «Цифровая лаборатория» «Норникеля» совместно со специалистами Юго-Западного государственного университета. Экзоскелет имеет бортовой компьютер. Он показывает уровень загазованности окружающего воздуха, освещённость и температуру.

Устройства разрабатываются уже полтора года. Они тестировались на площадках «Норникеля», «Северстали», «Газпром нефти» и «Русала» на протяжении более 600 часов. Планируется выпустить экзосклеты на рынок, а также использовать на предприятиях «Норникеля», сообщает ТАСС.

Экзоскелеты применяются для профилактики травматизма на производстве. Они представляют собой каркасы, созданные из легких и износостойких материалов. Устройства повторяют человеческую биомеханику и крепятся на теле.

Согласно данным Росстата, почти 5 млн человек в России выполняют тяжёлые физические операции в горно-металлургической отрасли, в строительстве, на производстве.

Ранее NEWS.ru писал, что экзоскелет канадского изобретателя Джонатана Типпета занесли в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой в мире. Его высота составляет 3,96 метров. Мужчина разрабатывал устройство 13 лет.