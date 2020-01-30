Созданный Джонатаном Типпетом из Ванкувера экзоскелет высотой 3,96 м занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
Создатель назвал свой аппарат Prosthesis. Длина экзоскелета составила 5,1 м, ширина — 5,5 м, вес — чуть более 1,5 тонн. В производстве Prosthesis Типпет и его помощники использовали хромированные стальные трубы, которые применяют в авиационной промышленности.
Как
Ранее в январе, как сообщал NEWS.ru, в Книгу рекордов Гинесса попал 75-летний Из Элдин Бахдер из Египта. Он подписал соглашение с футбольным клубом из третьего египетского дивизиона и стал таким образом самым старым профессиональным футболистом планеты.
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