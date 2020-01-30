https://static.news.ru/photo/b8715d26-4373-11ea-9c5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: guinnessworldrecords.com

Созданный Джонатаном Типпетом из Ванкувера экзоскелет высотой 3,96 м занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.

Создатель назвал свой аппарат Prosthesis. Длина экзоскелета составила 5,1 м, ширина — 5,5 м, вес — чуть более 1,5 тонн. В производстве Prosthesis Типпет и его помощники использовали хромированные стальные трубы, которые применяют в авиационной промышленности.

Как передаёт ТАСС, изобретатель работал над Prosthesis около 13 лет, из который почти год ушёл на итоговую сборку. Механизм приводится в движение двумя двигателями, работающими на изготовленном на заказ литий-ионном аккумуляторе повышенной мощности. Функция дистанционного управления отсутствует — привести машину в движение может только пилот. Размеры Prosthesis позволяют ему перемещать грузы до 5 тонн весом и свободно передвигаться по бездорожью.

Ранее в январе, как сообщал NEWS.ru, в Книгу рекордов Гинесса попал 75-летний Из Элдин Бахдер из Египта. Он подписал соглашение с футбольным клубом из третьего египетского дивизиона и стал таким образом самым старым профессиональным футболистом планеты.