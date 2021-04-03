Номер Цукерберга попал в Сеть из-за утечки данных в Facebook

https://static.news.ru/photo/eea69aea-9558-11eb-bcd2-96000091f725_660.jpg Марк Цукерберг Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Номер телефона основателя компании Facebook Марка Цукерберга оказался на одном из хакерских форумов вместе с личными данными ещё 533 млн пользователей платформы из 106 стран.

Что касается утечки данных 533 миллионов человек — ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в Сеть номер? — говорится в сообщении New York Post.

Как писал NEWS.ru, эксперты по безопасности компании Hudson Rock обнаружили в Сети данные 533 млн пользователей Facebook. Среди них оказались и данные россиян. В базе данных имеются номера телефонов, имена пользователей вместе с датами рождения, а также уникальные идентификаторы социальной сети. В некоторых случаях указаны адреса электронной почты.

Больше всего в базе данных пользователей из Египта (44 млн), на втором месте пользователи из Туниса (39 млн), на третьем из Италии (32 млн), затем идут США (32 млн), Саудовская Аравия (28 млн), Марокко, Франция и Турция (по 19 млн), а также Иран (17 млн), Мексика (13 млн), Великобритания (11,5 млн) и Россия (почти 10 млн).

Технический директор Hudson Rock по безопасности Аарон Гала считает , что утечка приведёт к росту киберпреступности. По его словам, хакеры будут использовать эти данные для попыток взлома или мошеннических действий. Утечка была обнаружена ещё в январе. Участник того же хакерского форума рекламировал Telegram-бота, с помощью которого можно было купить телефонные номера пользователей Facebook.