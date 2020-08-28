Невролог назвал плюсы вживления микрочипов в мозг человека

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Созданный компанией Илона Маска чип для лечения неврологических заболеваний обязательно испытают на людях, что позволит современной медицине приблизиться к решению ряда сложнейших задач, заявил врач Центра неврологии доктора Шахновича Пётр Труханов.

По его словам, это новая технология, а все существующие сейчас современные разработки испытывались, и не всегда удачно.

Эта разработка позитивна, она несёт в себе много значимого. Это и возможность считывать происходящее в пределах мозга, это даст понимание и возможность лечить многие болезни, — считает он.

При этом Труханов отметил, что при массовом применении этих чипов могут возникнуть осложнения, однако в плане лечебных возможностей они, вероятнее всего, будут использоваться. Врач подчеркнул, что в этом нет ничего плохого, как и во всём технологическом прогрессе.

Люди склонны паниковать, однако учёные несут прогресс обществу. Истерию развить у большого количества людей очень просто, — подчеркнул он в комментарии для телеканала «Звезда».

Как писал NEWS.ru, ранее Илон Маск назвал сумму, в которую обойдётся чипирование людей. Процедура будет стоить несколько тысяч долларов, систему для чипирования сделают автоматизированной.