Нейросеть проследит за безопасностью в подмосковной школе

https://static.news.ru/photo/66a92bce-c2a5-11eb-a5a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пилотную систему предикативной безопасности внедрят в одной из школ Московской области в 2021 году. Решение разработала IT-компания «АИС Город», пишут «Ведомости».

В систему входят умные камеры, способные распознать нетипичное поведение ребёнка или опасную ситуацию. Для определения психоэмоционального состояния будет использоваться нейросеть, которая сравнивает имеющиеся в базе данных признаки проявления эмоций с тем, что «видит» через камеры. Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, учителя и другие ответственные сотрудники получают уведомление.

Для наглядной характеристики настроения используются смайлики трёх видов: весёлый, спокойный и грустный. Если у ребёнка, по данным системы, три дня подряд плохое настроение, школьному психологу и учителю придёт уведомление, которое подскажет специалистам, что нужно обратить внимание на ученика и поговорить с ним. Результат общения будет зафиксирован в системе, — рассказал замдиректора по IT «АИС Город» Валерий Кандаулов.

Система будет также взаимодействовать с коммуникациями в школе и сообщать об отклонениях — например, слишком высокой температуре. Внедрение технологии в одной школе стоит от 500 тысяч до 7 млн рублей, конкретное учреждение для проведения эксперимента ещё не выбрали. Проект финансируется за счёт ряда ведомственных программ, в частности «Цифровой образовательной среды» Минпросвещения.

Ранее стало известно, что Минцифры РФ работает над концепцией регулирования доступа разработчиков нейросетей к наборам государственных данных.