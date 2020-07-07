Мишустин отметил рост активности киберпреступности в России

https://static.news.ru/photo/689c65da-c103-11ea-aeca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Весной 2020 года в РФ возросло число киберпреступлений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Этой весной мы наблюдали рост активности киберпреступников. Более 90% успешных атак проводятся с использованием методов социальной инженерии, — рассказал Мишустин.

По его словам, злоумышленники используют технологии подмены номера, а также фишинговые письма для обмана россиян.

Премьер-министр подчеркнул, что государство сотрудничает с компаниями в области информационной безопасности, а также информирует людей о возможных рисках и угрозах. Он отметил, что многие проблемы удалось решить, но множество вопросов требуют внимания.

Мишутсин напомнил, что общенациональный план по восстановлению экономики основан на усиливающейся цифровизации экономики и правительства.

Мы радикально увеличим количество предоставляемых электронных государственных услуг и создадим принципиально новые системы поддержки цифрового бизнеса, — подчеркнул премьер.

По его словам, важнейшим направлением является защита киберпространства.

Мишустин также призвал мировое сообщество к сотрудничеству, чтобы не допустить «пандемию киберпреступности». Он напомнил, что российские решения в сфере информационной безопасности конкурируют на международном рынке, а государство активно стимулирует пилотные проекты в области перспективных технологий.

NEWS.ru писал, что главными киберугрозами на ближайшее десятилетия станут финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм. Об этом заявил генеральный директор международной компании Group-IB Илья Сачков.

Ранее в Сбербанке заявили, что потери российской экономики от киберпреступности в 2020 году могут составить порядка 3,5 трлн рублей. Такое мнение высказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он подчеркнул, что к концу 2021 года ущерб может вырасти до 7 трлн рублей.