Microsoft впервые за 15 лет сменит стандартный шрифт в Office

Стандартный шрифт в Microsoft Office, которым на протяжении 15 лет был Calibri, изменят на новый. Microsoft предложила пользователям самим решить, каким будет новый шрифт.
Разработчики заказали несколько новых шрифтов, один из которых в результате станет дефолтным. Их добавили в Microsoft 365, а теперь собирают отзывы в социальных сетях.
Пользователям предлагают выбрать из пяти шрифтов. Tenorite похож на классический Times New Roman, который был шрифтом по умолчанию до Calibri. Skeena создавали с акцентом на большой разнице в толщине толстой и тонкой частей символа. Bierstadt, вдохновлённый швейцарской типографикой середины XX века, напоминает Helvetica. При создании Grandview дизайнеры вдохновлялись немецкими дорожными и железнодорожными знаками.