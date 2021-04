Microsoft впервые за 15 лет сменит стандартный шрифт в Office

Разработчики заказали несколько новых шрифтов, один из которых в результате станет дефолтным. Их добавили в Microsoft 365, а теперь собирают отзывы в социальных сетях.

Пользователям предлагают выбрать из пяти шрифтов. Tenorite похож на классический Times New Roman, который был шрифтом по умолчанию до Calibri. Skeena создавали с акцентом на большой разнице в толщине толстой и тонкой частей символа. Bierstadt, вдохновлённый швейцарской типографикой середины XX века, напоминает Helvetica. При создании Grandview дизайнеры вдохновлялись немецкими дорожными и железнодорожными знаками.