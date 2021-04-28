Microsoft впервые за 15 лет сменит стандартный шрифт в Office

https://static.news.ru/photo/6ad56fa6-a850-11eb-beb9-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Стандартный шрифт в Microsoft Office, которым на протяжении 15 лет был Calibri, изменят на новый. Microsoft предложила пользователям самим решить, каким будет новый шрифт.

Разработчики заказали несколько новых шрифтов, один из которых в результате станет дефолтным. Их добавили в Microsoft 365, а теперь собирают отзывы в социальных сетях.

Пользователям предлагают выбрать из пяти шрифтов. Tenorite похож на классический Times New Roman, который был шрифтом по умолчанию до Calibri. Skeena создавали с акцентом на большой разнице в толщине толстой и тонкой частей символа. Bierstadt, вдохновлённый швейцарской типографикой середины XX века, напоминает Helvetica. При создании Grandview дизайнеры вдохновлялись немецкими дорожными и железнодорожными знаками.

We need to talk. What should our next default font be? pic.twitter.com/fV9thfdAr4 — Microsoft (@Microsoft) April 28, 2021

Новый шрифт появится в офисных приложениях Microsoft в 2022 году.

Накануне корпорация Microsoft напомнила, что с 11 мая прекратится поддержка Windows 10 версий 1903 и 1909. Пользователям рекомендуют обновиться на другие версии системы.

После 11 мая для этих версий системы перестанут выходить обновления безопасности, а также исправления ошибок. Последний раз они обновились 27 апреля.