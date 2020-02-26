https://static.news.ru/photo/0dcaa5ca-5882-11ea-9130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

«Мегафон» первым среди российских операторов запускает международный 5G‑роуминг. Партнёр компании выступила телекоммуникационная группа Orange, а первой страной, где будет доступна новая услуга, стала Румыния.

Сеть 5G покрывает Бухарест, Брашов, Яссы и туристический центр Клуж-Напока. Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4–3,8 ГГц). В нём работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения.

Подключение к сети будет доступно владельцам смартфонов с поддержкой 5G.

Ранее NEWS.ru рассказал, что госкомиссия по радиочастотам планирует утвердить новую схему распределения частот для сетей пятого поколения (5G). Она хочет отказаться от проведения аукционов на эти частоты и предложить операторам тестировать и развивать новый стандарт на уже имеющихся.