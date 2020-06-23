Китайские власти наказали владельца TikTok за отказ от ценностей социализма

Администрация киберпространства Китая приняла решение о санкциях по отношению к сервису Xigua, который, как и соцсеть TikTok, принадлежит компании ByteDance. Причиной стал «вульгарный контент» и «уход от ценностей социализма».
Кроме того, наказаниям подверглись сервисы Huya и DouYu,
В результате сервисам запретят регистрацию новых пользователей. В Huya и DouYu рассказали журналистам, что приостановили обновления, однако подробностей не рассказали.
Ранее, как писал NEWS.ru, TikTok решил проверить Европейский комитет по защите данных. Поводом для проверки стал запрос депутата Европарламента. Его заинтересовал вопрос сбора личных данных европейцев соцсетью, которая принадлежит китайской компании ByteDance.
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