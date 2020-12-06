Касперский рассказал о новых смартфонах с антихакерской защитой

https://static.news.ru/photo/6f10a1b2-3843-11eb-83db-fa163e074e61_660.jpg Евгений Касперский Фото: flickr.com/Kaspersky Lab/Russian Look/Global Look Press

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что в конце 2021 года появятся смартфоны с антихакерской операционной системой от Kaspersky. По его словам, компания уже договорилась с китайским производителем гаджетов об установке новой ОС.

Сейчас у нас два-три десятка «пилотов» и в России, и за рубежом — Европа, Азия, страны СНГ. То, что мы уже готовы поставлять — это операционка для интернета вещей — промышленного и любого другого, а для телефонов и планшетов она будет готова в следующем году, — отметил Касперский в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что компания не собирается конкурировать на рынке с Apple и Google, а намерена создать защищённый телефон, который практически невозможно «хакнуть». Такой гаджет будет полезен и госслужащим, и предприятиям.

Текущий наш вариант — отдельный телефон с одной ОС. Посмотрим, ведь многие носят с собой два телефона. Если будет потребность, чтобы был один телефон, и операционная система менялась — мы сделаем такую штуку, — рассказал Касперский.

Смартфон будет предназначен не для игр и развлечений, а «для работы с инфраструктурой, для обработки важной информации», подчеркнул глава компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Касперский не допускает переезд сервиса из России. По его словам, на родине существуют «райские» налоги на IT-сферу, которые в 2021 году обещают снизить до 3%. Касперский уверен, что ограничения, наложенные США и Великобританией на использование продуктов компании, на самом деле обусловлены геополитическими спорами.