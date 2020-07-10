Израильские инженеры запустили волнообразного робота в кишечник свиньи

https://static.news.ru/photo/47f191ce-c2c6-11ea-932e-fa163e074e61_660.jpg Фото: aabgu.org

Израильские учёные создали волнообразного робота, а потом запустили его в свиной кишечник. Проползти по нему аппарат смог благодаря волнообразному механизму движения.

Устройство имеет достаточно простую конструкцию. К мотору прикреплена спираль, к которой крепятся соединённые друг с другом звенья. После включения мотора спираль со звеньями вращается и робот ползёт.

По замыслу разработчиков робота можно будет использовать для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта вместо процедуры эндоскопии, которая для многих пациентов является достаточно болезненной.

Аппарат создали Давид Заррук и Ли-Хи Дрори из Университета имени Бен-Гуриона. Первый раз устройство было показано широкой публике в 2017 году.

На видеозаписи видно, что спереди к роботу подключены кабели, по которым устройство получает питание и сигнал от компьютера. Также эти кабели тянут его вперёд. В ролике робот сильно упирается в стенку кишечника, что может доставить пациенту неприятные ощущения, если устройство будет использоваться для диагностики болезней у человека. Не исключено, что инженеры улучшат его движения.

NEWS.ru писал, что британские учёные из Ливерпульского университета разработали робота-лаборанта, который способен ускорить исследования в тысячу раз. За восемь дней электронный лаборант провёл 688 экспериментов, потратив на это 172 часов.