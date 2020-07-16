Instagram объявил о запуске сервиса для онлайн-покупок

https://static.news.ru/photo/ab2d864a-c77f-11ea-824c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Cоциальная сеть Instagram, принадлежащая корпорации Facebook, анонсировала новый сервис, который существенно упростит процесс совершения покупок в Интернете. Он получил название Instagram Shop.

Теперь пользователи смогут узнавать модные тенденции, получать индивидуальные рекомендации по выбору того или иного продукта и приобретать приглянувшиеся товары, сказано в пресс-релизе соцсети. В нём отмечается, что среди прочего будут доступны каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов.

О том, какие продукты можно приобрести непосредственно в Instagram, не выходя из приложения, пользователям подскажет специальный значок. К концу 2020 года, предполагается добавить новую вкладку магазина в навигационную панель. Тогда пользователи смогут переходить за покупками с помощью одного клика.

Пока что сервис работает только в США, но в ближайшем будущем его планируется сделать доступным и для пользователей в других странах.

Кроме этого, в течение нескольких недель в Соединённых Штатах будет запущена платежная онлайн-система Facebook Pay. Она призвана упростить совершение покупок, в том числе и на встроенной в одноимённую социальную сеть торговой площадке. Пользователи также смогут переводить деньги друг другу.

Подключение к платёжной системе позволит настраивать постоянный способ оплаты и просматривать историю платежей. При этом все данные пользователей, как уверяют в компании, будут храниться в зашифрованном виде. Для защиты от злоумышленников клиентам нужно придумать пароль или входить в приложение по отпечатку пальца, либо по биометрии лица.

Ранее, как писал NEWS.ru, соцсеть Instagram удалила стикер «Заглушить белых людей» после обвинений в расизме. Изображение было размещено в сервисе анимированных картинок Giphy, который, как и Instagram, принадлежит Facebook.