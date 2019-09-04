Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 69. Разработчики добавили блокировку сторонних cookie-файлов для отслеживания действий пользователей в Интернете.
Новая функция Enhanced Tracking Protection работает по умолчанию и доступна как на PC, так и на устройствах под управлением Android. Отключить блокировку или добавить определённый сайт в исключения юзеры могут в настройках.
Кроме того, Mozilla также
Ранее News.ru сообщил, что Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 18970, которая добавила возможность переустановить операционную систему из Интернета.