https://static.news.ru/photo/16077de2-cefa-11e9-ab26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 69. Разработчики добавили блокировку сторонних cookie-файлов для отслеживания действий пользователей в Интернете.

Новая функция Enhanced Tracking Protection работает по умолчанию и доступна как на PC, так и на устройствах под управлением Android. Отключить блокировку или добавить определённый сайт в исключения юзеры могут в настройках.

Кроме того, Mozilla также добавила защиту от криптомайнеров — браузер будет блокировать их скрипты, чтобы избежать замедления процессора и снижения заряда батареи.

Ранее News.ru сообщил, что Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 18970, которая добавила возможность переустановить операционную систему из Интернета.