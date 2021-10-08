Facebook заявила об устранении неполадок в работе её соцсетей

Американская компания Facebook исправила неполадки, из-за которых случился сбой в работе её социальных сетей Instagram и Facebook. При этом в компании извинились перед пользователями в Twitter.

Приносим наши извинения, если вы в течение последних нескольких часов не могли получить доступ к нашим социальным сетям. <...> Мы устранили проблему, ещё раз благодарим за ваше терпение на этой неделе, — отмечается в сообщении.

Второй в течение недели сбой по всему миру произошёл вечером 8 октября. В России на неполадки в соцсетях пожаловались 65% пользователей. Также они заявляли о проблемах в работе с мессенджером WhatsApp.

Первый масштабный сбой у сервисов Facebook произошёл вечером 4 октября, когда они оставались недоступными около шести часов.

Ранее стало известно, что о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp рассказали пользователи сетей. Жалобы поступали из США, Канады, Германии и ряда других стран, включая Россию. Пользователи сообщали о проблемах с работой приложений.