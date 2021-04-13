Эксперт рассказал, как обезопасить публичный Wi-Fi

Использование общественных сетей Wi-Fi может оказаться опасным, поскольку злоумышленники в этой ситуации могут завладеть передаваемыми данными. Об этом рассказал главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.
В интервью радио Sputnik Казарян
Таким образом, если у вас какие-то чувствительные данные передаются по незашифрованному каналу, то злоумышленник с помощью специальных программ может их перехватить, — отметил эксперт.
Чтобы этого не произошло, не следует вводить в публичных местах какую-либо чувствительную информацию, будь то вход в интернет-банк и другие важные сервисы. При необходимости эксперт рекомендует использовать приложения со встроенным шифрованием трафика и виртуальную частную сеть (VPN), это поможет скрыть исходящие данные.
По словам Казаряна, большинство сервисов используют собственное шифрованное соединение, однако риск сохраняется.
Рекомендуется использовать VPN при работе с общественным Wi-Fi, либо не вводить какую-то чувствительную информацию в какие-либо формы. Не стоит вводить пароли, банковские данные и так далее, — резюмировал эксперт.
Ранее NEWS.ru писал о том, что число россиян, игнорирующих киберугрозы, снизилось с 23% в 2019 году до 12% в 2021 году. Специалисты объясняют такие показатели тем, что в период пандемии коронавируса многие граждане стали работать удалённо и потому более строго соблюдали правила информационной безопасности, в то время как активность интернет-мошенников повысилась.