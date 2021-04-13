Эксперт рассказал, как обезопасить публичный Wi-Fi

https://static.news.ru/photo/71a1c2da-3e57-11ea-a049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Использование общественных сетей Wi-Fi может оказаться опасным, поскольку злоумышленники в этой ситуации могут завладеть передаваемыми данными. Об этом рассказал главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

В интервью радио Sputnik Казарян пояснил , что базовая модель предоставления Wi-Fi в общественных местах даёт возможность видеть другим пользователям, подключённым к одному слоту, все незашифрованные данные, которые передаёт человек.

Таким образом, если у вас какие-то чувствительные данные передаются по незашифрованному каналу, то злоумышленник с помощью специальных программ может их перехватить, — отметил эксперт.

Чтобы этого не произошло, не следует вводить в публичных местах какую-либо чувствительную информацию, будь то вход в интернет-банк и другие важные сервисы. При необходимости эксперт рекомендует использовать приложения со встроенным шифрованием трафика и виртуальную частную сеть (VPN), это поможет скрыть исходящие данные.

По словам Казаряна, большинство сервисов используют собственное шифрованное соединение, однако риск сохраняется.

Рекомендуется использовать VPN при работе с общественным Wi-Fi, либо не вводить какую-то чувствительную информацию в какие-либо формы. Не стоит вводить пароли, банковские данные и так далее, — резюмировал эксперт.

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