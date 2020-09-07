Эксперт: поисковик «Спутник» закрыли из-за отсутствия экосистемы

8 сентября стало известно, что поисковая система «Спутник», запущенная в 2014 году «Ростелекомом», прекращает свою работу. Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин полагает, что вокруг проекта не сложилось сопутствующей экосистемы, что и привело к закрытию.
В беседе с РИА Новости эксперт
Вероятно, с экосистемой у «Спутника» не сложилось, и остались только те продукты, которые могут давать ценность, — резюмировал Щельцин.
Представители «Ростелекома» рассказали информагентству, что решение об изменении стратегии «Спутника» приняли несколько лет назад. Проект переориентировали на разработку программного обеспечения и решений для бизнеса и госсектора в области поиска и обработки информации. Страница поискового портала перепрофилирована под корпоративный сайт.
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