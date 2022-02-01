«Двойной рывок»: экономист объяснил, как России конкурировать с Intel и AMD

России необходим «двойной рывок» в сфере IT, чтобы отечественные процессоры и остальное «железо» конкурировало с продукцией американских компаний Intel, AMD и Apple, рассказал NEWS.ru председатель совета Ассоциации цифровой трансформации, экономист Юрий Мышинский. Эксперт подчеркнул, что РФ нуждается в развитии технологий «послезавтрашнего дня», так как «догонять» Запад в производстве CPU на 5-нанометровом техпроцессе уже поздно. Собеседник добавил, что вопрос создания в РФ «своих» достаточно производительных комплектующих для электроники — проблема инвестиций, инфраструктуры и борьбы с «утечкой мозгов».

Чтобы наши устройства выдержали конкуренцию на глобальном рынке, необходимо осуществить сопоставимые инвестиции и найти возможность технологически «догнать и перегнать» ведущие страны мира, причём сделать это быстро, ведь через 2-3 года и эти технологии устареют, «Закон Мура» неумолимо загонит технологии на молекулярный и атомный уровень, компьютеры завтрашнего дня будут квантовыми, — отметил Мышинский.

Спикер объяснил, что согласно «Закону Мура» (Гордон Мур — один из основателей компании Intel. — NEWS.ru), введённому в 1998-м Юджином Мейераном, число транзисторов на кристалле интегральной схемы удваивается каждые 24 месяца, а Давид Хаус, также из Intel, предположил, что производительность процессоров каждые 18 месяцев должна удваиваться.

Фабрика Intel по производству микросхемы памяти ёмкостью 1 Кбит стоила $4 млн, а оборудование для выпуска микропроцессора Pentium по 0,6-микрометровой технологии с 5,5 млн транзисторов обошлось в $2 млрд. Завод по производству процессоров на базе 45-нм техпроцесса обошёлся уже в $3 млрд, а современные заводы, использующие техпроцесс 5-нм, заявляют о необходимых инвестициях в объеме от $8 млрд до $12 млрд. Это почти 1 трлн рублей. Весьма серьёзная сумма, не считая расходов на персонал, — рассказал Мышинский.

Экономист добавил, что, если вернуться к теме развития IT-отрасли в РФ, то соответствующие решения должны приниматься «на самом высоком уровне», учитывая политические, стратегические и финансовые нюансы. Например, вопрос специальных льгот для проектов такого масштаба, так как «речь идёт о целом микроэлектронном кластере, где глобальные игроки смогут разместить заказы как на микросхемы, так и на производство печатных плат и сборку готовых изделий».

Вопрос не только в деньгах. Современное конкурентное производство микроэлектроники в мировом масштабе — это не только про компьютеры, но и про оборону, технологическое превосходство, развитие экономики и смежных отраслей. Фактически мы живём в век, когда технологии стали «новой нефтью». Вы наверняка помните ситуацию, когда General Motors отказался продавать Opel «Сберу» и компании Magna. Это пример нежелания Запада передавать критически важные технологии РФ — технологический эгоизм, — отметил Мышинский.

По его словам, в ближайшие три года в российские проекты химической и нефтехимической промышленности планируется инвестировать свыше $36 млрд.

Я не вижу причин, по которым треть от этой суммы не может быть инвестирована в перспективный национальный проект «Россия — глобальный игрок в сфере микроэлектроники», — подытожил Мышинский.

В начале 2022-го правительство РФ предложило производителям электроники Lenovo, HP и Acer в рамках эксперимента подготовиться к выпуску ноутбуков на отечественных процессорах. Как пишет «Коммерсант», речь идёт о 50 тысячах локализованных устройств до конца года. Эксперты предупреждают, что они будут пользоваться спросом лишь в госсекторе и силовых структурах.

Ранее в руководстве МВД РФ выразили недовольство работой серверов на российских процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ. Там указали, что при эксплуатации отечественных чипов тормозится цифровизация ведомства. Представитель МЦСТ Константин Трушкин заявил, что в компании известно о существующих проблемах, однако пока они не устранены. На текущий день разработчики ведут работу по улучшению систем.