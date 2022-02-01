Автомобилистам объяснили, когда дешевый бензин лучше дорогого

Более дорогой по цене бензин является тем же самым топливом, что и более дешёвый. Его отличие заключается в большем количестве присадок, улучшающих свойства бензина. При этом подобный бензин подходит далеко не для всех двигателей. Об этом рассказала агентству ПРАЙМ директор по последпродажному обслуживанию ГК «АвтоСецЦентр» Игорь Серебряков.

Отличия АИ-100 от АИ-92 или АИ-95 в том, что оно содержит большее количество присадок, которые добавляются для улучшения свойств бензина. Разные составы предназначены для различных целей: промывки мотора, повышения мощности двигателя или сокращения расхода топлива, — объяснил эксперт.

Он отметил, что такое топливо может подойти отнюдь не всем типам двигателей, поскольку присадки способны навредить системам нейтрализации выхлопных газов. Дело в том, что высококачественное топливо рассчитано, в первую очередь, на двигатели с большой мощностью. Поэтому владельцы авто средней мощности могут выбирать более бюджетны и доступный бензин.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась в лидерах среди стран Европы по дешевизне бензина. Речь идёт, правда, только об абсолютных цифрах. Не так впечатляюще выглядит статистика, если сравнить цену бензина со средней зарплатой и совсем плохо — если соотнести стоимость топлива с минимальным размером оплаты труда.