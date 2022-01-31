Сказочно дёшев: так ли доступен бензин для россиян

Россия оказалась в лидерах среди стран Европы по дешевизне бензина. Речь идёт, правда, только об абсолютных цифрах. Не так впечатляюще выглядит статистика, если сравнить цену бензина со средней зарплатой и совсем плохо — если соотнести стоимость топлива с минимальным размером оплаты труда. Доступен ли бензин в России?

Дешевле только в Казахстане

Бензин в России оказался одним из самых дешёвых в Европе в абсолютных цифрах, свидетельствуют результаты нового исследования.

Средняя стоимость литра бензина в РФ составила 51,3 рубля, и это второй показатель среди 32 европейских стран.

Самые низкие цены на бензин без привязки к зарплате граждан оказались в Казахстане, где стоимость литра топлива АИ-95 составила 35,7 рубля. Замыкает тройку лидеров Белоруссия, где литр бензина стоит 61 рубль.

Самый дорогой бензин в Нидерландах. В пересчёте на российскую валюту его цена составляет 169,1 рубля за литр. Больше 150 рублей за литр топлива платят жители Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции.

Авторы исследования обратили внимание на рост цен во всех странах представленного рейтинга. Заметнее всего бензин подорожал в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и Люксембурге (+30,6%) и меньше всего — в России (+8,6%), Португалии (+14,8%) и Белоруссии (+16,7%).

И кажется, россиянам, которые всегда болезненно реагируют на то, как меняются ценники на заправках, грех жаловаться. Вот только на поверку всё оказывается не столь радужно.

Если вспомнить про зарплату...

Если сравнивать непосредственно доступность бензина для покупателей, то Россия тут уже не на втором месте, а на 17-м, то есть примерно посредине рейтинга — между Казахстаном и Словенией. Самым доступным в Европе бензин оказался для жителей Люксембурга. Они могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,3 тысячи литров топлива. Второе место у Норвегии (2,1 тысячи литров). В пятёрку лидеров также вошли Австрия, Великобритания и Дания.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аутсайдером рейтинга стала Украина. Граждане этой страны могут купить на среднюю зарплату 384 литра. Помимо Украины внизу рейтинга очутились Румыния, Словакия, Болгария и Венгрия.

Россияне на среднюю месячную зарплату (около 54 тысяч рублей) могут купить примерно 900 литров бензина — больше, чем жители многих стран Восточной Европы. Хотя о доступности топлива и здесь можно поспорить. Дело в том, что за основу в этом расчёте берётся именно средняя зарплата, к размеру которой возникает больше всего вопросов и у экспертов, и у самих россиян. Специалисты часто рекомендуют ориентироваться на средний медианный доход, при котором половина работников получает зарплату выше этого уровня, а другая — ниже. Этот показатель всегда меньше средней зарплаты и лучше отражает реальность. И вот что интересно: МРОТ рассчитывается как раз исходя не из средней, а из медианной зарплаты (42% от медианного среднедушевого дохода), а это уже не 50 тысяч, а в полтора раза меньше (32,3 тысячи рублей в 2020 году, по данным Росстата).

Не только в России, но и во многих из перечисленных стран результаты были бы иными при использовании другого показателя — медианного дохода, замечает доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. По её словам, в Казахстане медианная заработная плата составляет около 28 тысяч рублей, при стоимости бензина 35,7 рубля на неё можно приобрести 790 литров АИ-95, в Белоруссии — 497 литров, Чехии — 692 литра.

Медианная зарплата даёт более объективные данные по трудовым доходам в той или иной стране, говорит старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Очевидно, что благодаря более высокому уровню жизни в европейских странах доступность бензина в сравнении с их доходами там выше, чем в России, несмотря на то что абсолютные цены на бензин в нашей стране как минимум вдвое ниже, чем в Европе, — отмечает эксперт.

Сравнить с МРОТ

Не в пользу дешевизны бензина будут говорить и цифры, если сравнить цену литра с минимальным размером оплаты труда в разных странах. Например, в Нидерландах, где самый дорогой бензин, МРОТ в десять раз превышает российский (149 тысяч рублей против 13,8 тысячи рублей), а литр АИ-95 дороже всего в 3,3 раза. В этом смысле в Нидерландах бензин доступнее, чем в России.

Lidia María Veles/NEWS.ru

На минимальную зарплату житель Нидерландов сможет купить 883 литра бензина, а житель России — только 269 литров. Если смотреть исключительно по МРОТ, то бензин в Нидерландах в 3,2 раза доступнее, чем в России, Ирландии — в 4 раза (1071 литр), Германии — в 3,5 раза, в Бельгии — в 3,8 раза.

В Эстонии, Чехии, Румынии, Польше, Литве — в среднем в 1,5–2 раза. Среди стран Восточной Европы ближе всех к России Болгария (на МРОТ житель этой страны сможет заправить автомобиль на 280 литров) и Латвия (343 литра). Россия опережает Белоруссию (222), Казахстан (298) и Украину (213 литров).