Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac

https://static.news.ru/photo/600f8004-c447-11ea-a963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Apple посоветовали не заклеивать камеры своих ноутбуков. В компании считают, что так можно их повредить.

Как сообщает Regnum со ссылкой на блог технической поддержки компании Apple, специальные пластиковые накладки, которые некоторые пользователи клеят на ноутбуки, не годятся для устройств MacBook, MacBook Air или MacBook Pro.

Отмечается, что при закрытии крышки этих ноутбуков между экраном и клавиатурой остаётся минимальный зазор. Поэтому дополнительные накладки могут повредить экран устройства. В качестве альтернативы предлагается пользоваться программным обеспечением, позволяющим отключать камеры, или специальными накладками не толще бумаги (0,1 мм).

Как писал NEWS.ru, Apple в рамках ивента объявила о переходе на собственные процессоры в Mac, а также анонсировала iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и macOS Big Sur. Так, операционная система для iPhone получила ряд нововведений, включая виджеты и «картинку в картинке».