Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac

В Apple посоветовали не заклеивать камеры своих ноутбуков. В компании считают, что так можно их повредить.
Как
Отмечается, что при закрытии крышки этих ноутбуков между экраном и клавиатурой остаётся минимальный зазор. Поэтому дополнительные накладки могут повредить экран устройства. В качестве альтернативы предлагается пользоваться программным обеспечением, позволяющим отключать камеры, или специальными накладками не толще бумаги (0,1 мм).
Как писал NEWS.ru, Apple в рамках ивента объявила о переходе на собственные процессоры в Mac, а также анонсировала iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 и macOS Big Sur. Так, операционная система для iPhone получила ряд нововведений, включая виджеты и «картинку в картинке».
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