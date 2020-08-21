«Антиковидная» пропускная система создана в России

https://static.news.ru/photo/f74bd03a-e503-11ea-bdd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Швабе/facebook.com

Пропускная система «Зоркий», способная выявить на проходных учреждений заболевших людей, разработана холдингом «Швабе» (дочернее предприятие Ростеха).

Новинка поступит на рынок в ближайшее время. Пропускная система представляет собой непосредственно тепловизор и рабочее место со специальным программным обеспечением, передаёт РИА Новости.

На основе тепловизоров, разработанных «Швабе» в рамках борьбы с коронавирусом, создадут интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Новинка включает тепловизор, рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно чёрное тело для калибровки изображения. Также комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта и оснащён полноформатным экраном для визуализации поступающей информации, — говорится в сообщении холдинга.

Отмечается, что если все сотрудники предприятия, где планируется использовать пропускную систему, будут занесены в базу, комплекс сможет сам распознавать их, проверять наличие защитной маски на лице, записать видео и самостоятельно принимать решение о пропуске сотрудника в помещение. Оператора новинка будет оповещать в случае возникновения необходимости в его присутствии, в остальном она автономна.

Как писал NEWS.ru ранее, учёные из Галле-Виттенбергского университета в Германии провели экспериментальные «коронавирусные» концерты, чтобы выяснить, как коронавирусная инфекция распространяется.