Anonymous пригрозили кибератаками оставшимся в РФ западным компаниям

Хакеры из группировки Anonymous пригрозили в своём Twitter кибератаками оставшимся в России западным компаниям, если в течение 48 часов они не прекратят свою работу на российской территории. К записи группировка прикрепила картинку с логотипами компаний, которых касается угроза. Среди них Burger King, Subway, Patreon, Raiffeisen Bank и другие, пишут «Известия».

Мы даём вам 48 часов, чтобы подумать и уйти из России, иначе вы окажетесь нашей мишенью! — заявили в Anonymous.

25 февраля группа хакеров Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. К своему заявлению они добавили хештег #Ukraine. Эти же взломщики взяли на себя ответственность за кибератаки на сайт телеканала RT.

26 февраля временно не работали официальные сайты президента России, правительства, Госдумы и Совета Федерации. Регулярным DDoS-атакам подвергался и сайт РЖД.

О DDoS-атаке на свой сайт также рассказали в Роскосмосе. В ведомстве заявили, что она была организована из Львова и велась с помощью сети ботов, располагавшихся на серверах в разных государствах мира.

Anonymous взломала также сайты ряда российских СМИ, среди которых ТАСС, «Известия», «Фонтанка», РБК, «Коммерсант», NEWS.ru, «Мел» и Е1.ru. На страницах этих ресурсов отображался значок Anonymous. Кроме того, хакерской атаке подверглись несколько белорусских сайтов.