Савин: «Тамбову» предложили 300–500 млн рублей за отказ от участия в РПЛ

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Группа футболистов «Спартака» в летнее трансферное окно может перейти в «Химки» на правах аренды. Речь идёт об Артёме Тимофееве, Георгии Мелкадзе, Максиме Глушенкове, Резиуане Мирзове, Александре Ташаеве и Александре Ломовицком.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». Из всех перечисленных футболистов только Мирзов сейчас выступает за «Спартак». Остальные играют на правах аренды за другие клубы: Тимофеев и Глушенко — за самарские «Крылья Советов»,...