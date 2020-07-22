Савин: «Тамбову» предложили 300–500 млн рублей за отказ от участия в РПЛ

Футбольному клубу «Тамбов», возможно, предложили 300–500 млн рублей за отказ от выступления в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. Об этом заявил блогер Евгений Савин.
По слухам, именно столько предложили «Тамбову», чтобы оставить в лиге «Крылья Советов».
Говорят, 300–500 млн рублей сейчас едет в сторону «Тамбова», чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами, — сообщил Савин в Instagram.
Он также выразил недоумение, что футбольный агент Павел Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Как писал NEWS.ru, Савин выпустил расследование о растратах во владивостокском футбольном клубе «Луч» на своём YouTube-канале «КраСава».
С 1 апреля профессиональные клубы Приморского края по решению Минспорта Приморья приостановили заключение контрактов со спортсменами на следующий сезон. При этом деньги на финансирование клубов направляются на борьбу с коронавирусом.
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