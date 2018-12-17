«Зенит» отказывался видеть в соперниках «Фенербахче»

https://news.ru/storage/news/c03209001dc3a11a311d014d24467176/a08889cc-8b84-42cd-9690-7538c1780520_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что матчи с турецким «Фенербахче» ожидаются сложными.

«Даже несмотря на то, что соперник в чемпионате Турции переживает не лучшие времена, состав у них по именам очень приличный и играть на выезде будет достаточно сложно. Так что нас ждут очень трудные матчи», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Он добавил, что перед жеребьевкой турецкий клуб «был в списке не самых желаемых» и «с ними сыграть не очень хотелось».

Ранее главный тренер «Краснодара» рассказал о настрое на матч с немецким «Байером».