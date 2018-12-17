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Тренер «Краснодара» рассказал о настрое на матч с «Байером»

Мурад Мусаев vk.com/fckrasnodar

Мурад Мусаев

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев заявил, что игра с леверкузенским «Байером», с которым краснодарцы сыграют в 1/16 финала Лиги Европы, будет прекрасной проверкой.

«Состав немецкого клуба прекрасно укомплектован — там собраны как опытные футболисты, так и молодые таланты. Мы получили еще одну прекрасную возможность проверить себя в играх с соперником высокого европейского уровня. На такие матчи никого не нужно специально настраивать», — приводит слова Мусаева пресс-служба клуба

Он добавил, что для него и его подопечных матч с «Байером» — великолепная мотивация. Также тренер заявил, что команда уверена в своих силах и постарается порадовать болельщиков.

В понедельник в Ньоне прошла жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы, в ходе которой своего соперника также узнал «Зенит».


#футбол #лигаЕвропы #Байер #ФКкраснодар
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