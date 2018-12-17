Тренер «Краснодара» рассказал о настрое на матч с «Байером»

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев заявил, что игра с леверкузенским «Байером», с которым краснодарцы сыграют в 1/16 финала Лиги Европы, будет прекрасной проверкой.
«Состав немецкого клуба прекрасно укомплектован — там собраны как опытные футболисты, так и молодые таланты. Мы получили еще одну прекрасную возможность проверить себя в играх с соперником высокого европейского уровня. На такие матчи никого не нужно специально настраивать», — приводит слова Мусаева пресс-служба клуба
Он добавил, что для него и его подопечных матч с «Байером» — великолепная мотивация. Также тренер заявил, что команда уверена в своих силах и постарается порадовать болельщиков.
В понедельник в Ньоне прошла жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы, в ходе которой своего соперника также узнал «Зенит».