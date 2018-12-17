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Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала ЛЕ

Игроки ФК «Фенербахче» facebook.com/Fenerbahce

Игроки ФК «Фенербахче»

спорт [ версия для печати ]

Футбольный клуб «Зенит» (Cанкт-Петербург) в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сыграет с турецким «Фенербахче». Об этом стало известно в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне.

В свою очередь «Краснодар» встретится с леверкузенским «Байером».

Первые матчи пройдут 14 февраля, ответные — 21 февраля. УЕФА решил развести даты матчей с участием стамбульских «Фенербахче» и «Галатасарая». «Фенербахче» проведет свой первый матч 12 февраля. А «Севилья» и «Арсенал» свои ответные матчи — 20 февраля.

Финал Лиги Европы УЕФА состоится 29 мая в Баку.


#футбол #лигаЕвропы #фкзенит #ФКкраснодар
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