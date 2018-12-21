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Загитова превзошла Медведеву перед ЧР

Алина Загитова Сергей Булкин/News.ru

Алина Загитова

спорт [ версия для печати ]

Фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова провели тренировку перед выступлением на чемпионате России в Саранске 21 декабря.

Медведева допустила ошибку на каскаде тройной флип и тройной тулуп при приземлении со второго прыжка. После завершения проката спортсменка дважды сделала каскад чисто. Загитова исполнила свою короткую программу без ошибок.

Медведева катает новую короткую программу, на чемпионате России она покажет её впервые.

Короткие программы спортсменки представят 21 декабря. Начало трансляции в 14:00 по московскому времени. Загитова будет кататься под 7-м стартовым номером, Медведева — под заключительным, 18-м. Чемпионат России завершится 23 декабря.

Как писал News.ru, Загитова будет выступать в коньках из золота.


#фигурноекатание #ЕвгенияМедведева #АлинаЗагитова
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