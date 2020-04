WNBA учредила награду в честь Коби Брайанта и его дочери

https://static.news.ru/photo/d7a2b820-8130-11ea-a474-fa163e074e61_660.jpg Фото: Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

Награда за вклад в развитие и популяризацию баскетбола учреждена Женской национальной баскетбольной ассоциацией в память погибших спортсмена Коби Брайанта и его дочери Джианны (Джиджи).

В ассоциации рассказали, что бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» поддерживал женский баскетбол, а его дочь стремилась достичь в этом спорте вершин. Вдова баскетболиста, Ванесса, будет принимать участие в определении победителя, а первого лауреата объявят во время матча всех звёзд NBA в 2021 году.

Как писал NEWS.ru ранее, детская книга американского баскетболиста Коби Брайанта стала бестселлером через неделю после выхода. Она была создана совместно с писателем Уэсли Кингом. В ближайшее время работа под названием The Wizenard Series: Season One возглавит список The New York Times.