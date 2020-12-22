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WADA: РУСАДА может продолжать тестирование, потеряв статус соответствия

08:53, 22 декабря 2020 18
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Всемирное антидопинговое агентство сообщило, что РУСАДА может продолжать допинг-тестирование, потеряв статус соответствия.

Ранее стало известно, что российское антидопинговое агентство не прекращало проведение допинг-тестирования и выдачу разрешений на терапевтическое использование запрещённых препаратов, несмотря на признание не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу по решению Спортивного арбитражного суда (CAS).

В целях поддержания антидопинговой системы РУСАДА будет продолжать выполнять свои антидопинговые обязанности в России. WADA будет контролировать свою деятельность, чтобы гарантировать, что программы реализуются в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и со всей должной оперативной независимостью. Это соответствует пункту 55 рекомендации независимого комитета WADA по рассмотрению соблюдения требований, которая была единогласно одобрена исполкомом WADA в декабре 2019 года, — цитирует ТАСС сообщение WADA.

Несоответствующим антидопинговому кодексу CAS признал РУСАДА из-за того, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и аналитических данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы.

WADA дисквалифицировало спортсменов из РФ на четыре года. Отечественное антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало это решение в Спортивном арбитраже. Суд снизил срок отстранения атлетов от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре.

Кроме того, суд запретил России на это же время подавать заявки на проведение международных соревнований, а РУСАДА обязал компенсировать судебные издержки в размере $1,27 млн.

Как писал NEWS.ru, гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли остался недоволен тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российских спортсменов на два года вместо четырёх.

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