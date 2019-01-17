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WADA получило данные Московской лаборатории

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) получили данные из базы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и основную аналитическую информацию.

Работу по копированию базы завершили три эксперта агентства, говорится на сайте WADA.

По словам президента организации Крэйга Риди, преодоление «тупика», связанного с доступом к информации, — это «прорыв для „чистого“ спорта».

«Теперь WADA переходит ко второму этапу, который включает проверку подлинности данных, чтобы убедиться, что они завершены и не были скомпрометированы. Учитывая объём данных, это займёт некоторое время, но у наших экспертов есть инструменты, которые необходимы им для проверки данных с высокой степенью достоверности», — добавил он.

WADA должно было получить доступ к данным лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого не произошло. Проблема была в несоответствии оборудования российскому законодательству. 9 января 2019-го с новым визитом в Москву прибыли эксперты WADA. На следующий день они приступили к работе в лаборатории.

Как писал News.ru, ранее член совета учредителей антидопингового агентства Филипп Мюйтерс заявил, что России не будет вынесено дополнительное наказание за нарушение сроков передачи данных Московской лаборатории.


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