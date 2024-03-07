Вяльбе высмеяла решение WADA по допинг-пробам Глава ФЛГР Вяльбе высмеяла хранение WADA допинг-проб на протяжении десяти лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высмеяла кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA). Она заявила РИА Новости, что хранить допинг-пробы десять лет — глупость, с которой может сравниться разве что посмертное вручение медалей.

Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно, — пошутила она.

Ранее спортсменка заявила, что Всероссийская зимняя спартакиада не уступает чемпионату мира и Олимпийским играм по уровню организации и накалу страстей. Из-за хороших условий участники проходящих в Европе этапов Кубка мира, по ее мнению, завидуют россиянам. Вяльбе призналась, что не следит за мировыми и европейскими соревнованиями, так как они ей неинтересны, к тому же видит плюсы в турнире без участия иностранцев: в мире «ходят всякие вирусы», поэтому хорошо, что спортсменам не придется общаться с большим количеством людей.

До этого лыжник Александр Большунов победил в спринте классическим стилем на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в Тюмени среди сильнейших спортсменов. Трехкратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 4 минуты 11,55 секунды, вторым финишировал Сергей Ардашев (+0,56 секунды), третьим стал Алексей Червоткин (+1,84 секунды).