Лыжник Большунов выиграл спринт классическим стилем на Спартакиаде

Лыжник Александр Большунов победил в спринте классическим стилем на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходят в Тюмени, передает ТАСС.

Трехкратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 4 минуты 11,55 секунды. Вторым финишировал Сергей Ардашев (+0,56 секунды), третьим стал Алексей Червоткин (+1,84 секунды).

27-летний Большунов трижды побеждал на Олимпийских играх, а также увез домой четыре серебряные и две бронзовые медали. Кроме того, лыжник становился чемпионом мира и по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку «Тур де Ски».

Ранее россияне назвали Большунова среди лучших спортсменов года. По данным ВЦИОМ, за спортсмена проголосовали 2% респондентов. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.