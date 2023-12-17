Российские боксеры победили американцев в матчевой встрече в Москве

Фото: Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россияне одержали победу со счетом 5:0 над соперниками из США в матчевой встрече по профессиональному боксу «Лига ставок — Ночь чемпионов IBA. Россия против США». Турнир прошел в московском Международном центре бокса, передает ТАСС.

В рамках встречи было проведено пять боев по четыре раунда. Бронзовый призер чемпионата мира — 2023 в весовой категории до 61,23 кг Всеволод Шумков взял верх над Абелем Мендосой. Чемпион Спартакиады — 2022 Юрий Осипов победил Никиту Абабия в весовой категории до 72,6 кг. Чемпион России — 2022 Павел Сосулин в категории до 76,2 кг отправил в нокаут Алексиса Эспино. Финалист молодежного первенства Европы — 2023 Бешто Шавлаев оказался сильнее Кваме Риттера в категории до 79,38 кг, а бывший претендент на титул чемпиона мира во версии Всемирной боксерской ассоциации в супертяжелом весе Алексей Егоров одолел Элвиса Гарсию. Все россияне, кроме Сосулина, стали победителями по решению судейской коллегии.

Ранее российский боксер и олимпийский чемпион Евгений Тищенко добился звания чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории — bridgerweight («вес Бриджера», до 101,6 кг). В титульном бою на турнире IBA Champions Night в Дубае он отправил в нокаут в шестом раунде Леона Харта из Германии.

В свою очередь, олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев заявлял о необходимости создать новую спортивную организацию, если Международный олимпийский комитет (МОК) продолжит настаивать на участии россиян в соревнованиях без национальной символики и не захочет идти на компромисс.