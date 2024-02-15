Вяльбе рассказала о зависти Европы из-за российской Спартакиады Глава ФЛГР Вяльбе: иностранцы завидуют организованным Россией турнирам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Вяльбе

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Всероссийская зимняя спартакиада не уступает чемпионату мира и Олимпийским играм по уровню организации и накалу страстей, сообщает РИА Новости. По ее словам, из-за хороших условий участники проходящих в Европе этапов Кубка мира завидуют российским спортсменам.

Можно ли сравнивать соревнования с Кубком мира? Да однозначно! Не секрет, за нами они следят, смотрят, если есть возможность видеть в интернете все эти гонки. Конечно, они завидуют, — заявила Вяльбе.

Она добавила, что не следит за мировыми и европейскими соревнованиями, так как они ей неинтересны. Утверждая, что Спартакиада ничем не отличается от чемпионата мира и Олимпийских игр, президент ФЛГР нашла и плюс турнира без участия иностранцев. По ее словам, в мире «ходят всякие вирусы», поэтому хорошо, что спортсмены не общаются с большим количеством людей.

Всероссийская зимняя спартакиада завершится 18 февраля. Соревнования, которые проходят по программе Олимпийских игр 2026 года, принимают в Краснодарском крае, Челябинске, Свердловской и Тюменской областях, а также в Красноярском крае.

Ранее лыжник Александр Большунов победил в спринте классическим стилем на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта в Тюмени среди сильнейших спортсменов. Трехкратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 4 минуты 11,55 секунды, вторым финишировал Сергей Ардашев (+0,56 секунды), третьим стал Алексей Червоткин (+1,84 секунды).