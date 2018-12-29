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Вирер и Хофер выиграли масс-старт в «Рождественской гонке»

Доротея Вирер Jan Huebner/Voigt/Global Look Press

Доротея Вирер

спорт [ версия для печати ]

Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер выиграли масс-старт в «Рождественской гонке», которая проходит в Гельзенкирхене (Германия). Они преодолели дистанцию за 33 минуты 24,8 секунды, промахнувшись семь раз. 

Второе место заняли французы Анаис Бесконд и Эмильен Жаклин, которые проиграли лидерам 3,4 секунды, допустив четыре промаха на огневом рубеже. Замкнули тройку призёров норвежец Уле-Эйнар Бьёрндален и белоруска Дарья Домрачева. Они также промахнулись четыре раза и отстали от победителей гонки на 6,1 секунды.

Российские биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт стали девятыми, допустив пять промахов и проиграв 1 минуту 14,7 секунды.

Для Антона Шипулина «Рождественская гонка» — последний старт в карьере. Эта гонка станет также заключительной для 44-летнего норвежского биатлониста Уле-Эйнера Бьёрндалена и его супруги из Белоруссии Дарьи Домрачевой.

«Рождественская гонка» состоит из двух этапов— масс-старта и гонки преследования. Победитель турнира определится после финиша спортсменов в гонке преследования.


#биатлон #АнтонШипулин #ЕкатеринаЮрлова-Перхт
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