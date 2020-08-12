ВФЛА получит субсидию на выплату долга перед World Athletics

https://static.news.ru/photo/0236fdb2-dc94-11ea-abaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Министерство спорта РФ приняло решение о выделении Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) единовременной субсидии. Средства предназначены на развитие спорта и погашение долга перед World Athletics.

В ведомстве отметили, что к числу приоритетов в его деятельности относятся развитие лёгкой атлетики, восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях, возобновление полноправного членства ВФЛА в World Athletics.

В конце июня министр спорта Олег Матыцин гарантировал World Athletics, что задолженность ВФЛА будет погашена. В связи с этим Совет международной организации предоставил российской стороне отсрочку выплаты до 15 августа. Неуплата долга к этому сроку грозит ВФЛА исключением из её состава.

Минспорт России продолжит оказывать поддержку и содействие в реализации плана внедрения культуры нулевой терпимости к допингу и в восстановлении членства ВФЛА в World Athletics, — говорится в сообщении министерства.

В марте Совет World Athletics постановил, что за антидопинговые нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко ВФЛА обязана до 1 июля выплатить штраф в $5 млн. По словам экс-президента ВФЛА Евгения Юрченко, реальная сумма штрафа, которую должна выплатить организация, более чем вдвое превышает названную World Athletics и составляет $11,6 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что другой российский прыгун в высоту — Александр Шустов — подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне иск к World Athletics и ВФЛА. Он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил в июне 2020 года на четыре года. При этом были аннулированы результаты, показанные им с 8 июля 2013-го по 7 июля 2017 года.