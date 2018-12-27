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В «Реале» Моуринью останется без Рамоса

Серхио Рамос Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Серхио Рамос

спорт [ версия для печати ]

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не будет играть в команде под руководством Жозе Моуринью. В случае если португалец возглавит «сливочных», 32-летний испанец готов уйти из клуба.

У Рамоса, как информирует Mundo Deportivo, не сложились отношения с Моуринью ещё в первый приход португальца в Мадрид. Жозе работал с «Реалом» с 2010 по 2013 годы.

В декабре 2018 года Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед». Сразу же пошли разговоры, что в конце текущего сезона Жозе вернётся в «Реал».

Ранее News.ru сообщал, что после победы на клубном чемпионате мира Рамос потребовал от болельщиков уважения к именитым футболистам.


#ЖозеМоуринью #СерхиоРамос #РеалМадрид
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