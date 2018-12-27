В «Реале» Моуринью останется без Рамоса

https://news.ru/storage/news/7d56877c10893dbefe8f8974abbc60fd/0649846b-42fd-46cc-9c3c-6c0462021b9f_850.jpg Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Серхио Рамос

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не будет играть в команде под руководством Жозе Моуринью. В случае если португалец возглавит «сливочных», 32-летний испанец готов уйти из клуба.

У Рамоса, как информирует Mundo Deportivo, не сложились отношения с Моуринью ещё в первый приход португальца в Мадрид. Жозе работал с «Реалом» с 2010 по 2013 годы.

В декабре 2018 года Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед». Сразу же пошли разговоры, что в конце текущего сезона Жозе вернётся в «Реал».

Ранее News.ru сообщал, что после победы на клубном чемпионате мира Рамос потребовал от болельщиков уважения к именитым футболистам.