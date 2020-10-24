В Мурманске установили рекорд по буксировке парусника вручную

Атлеты в Мурманске установили мировой рекорд по буксировке вручную парусника «Седов» — одного из крупнейших в мире парусных учебных судов.
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На установление рекорда мужчинам понадобилось чуть больше минуты. Их достижение будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Сдвинуть парусник с места у атлетов получилось со второй попытки. Неделю назад им помешали погодные условия.
«Седов» — один из крупнейших в мире парусных судов, его водоизмещение составляет более семи тысяч тонн.
Ранее NEWS.ru писал о том, что мировой рекорд в полумарафоне на чемпионате мира в Польше установила кенийская легкоатлетка Перес Джепчирчир.