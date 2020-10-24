В Мурманске установили рекорд по буксировке парусника вручную

https://static.news.ru/photo/d96a65fe-178a-11eb-a378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нетипичный Мурманск/vk.com

Атлеты в Мурманске установили мировой рекорд по буксировке вручную парусника «Седов» — одного из крупнейших в мире парусных учебных судов.

Об этом сообщает издание «Звезда». По его данным, трое атлетов сдвинули почти на 3,5 метра судно, вес которого составляет 7320 тонн.

На установление рекорда мужчинам понадобилось чуть больше минуты. Их достижение будет внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Сдвинуть парусник с места у атлетов получилось со второй попытки. Неделю назад им помешали погодные условия.

«Седов» — один из крупнейших в мире парусных судов, его водоизмещение составляет более семи тысяч тонн.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мировой рекорд в полумарафоне на чемпионате мира в Польше установила кенийская легкоатлетка Перес Джепчирчир.

