Легкоатлетка из Кении установила мировой рекорд в полумарафоне

https://static.news.ru/photo/d22dd686-106e-11eb-b390-fa163e074e61_660.jpg Фото: qazathletics.kz

Мировой рекорд в полумарафоне на чемпионате мира в Польше установила кенийская легкоатлетка Перес Джепчирчир.

27-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 5 минут 16 секунд. При этом легкоатлетка побила собственное достижение на 18 секунд, передаёт служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

В 2016 году Джепчирчир выиграла чемпионат мира по полумарафону в личном и командном забегах.

Как писал NEWS.ru, World Athletics заявила об отмене Гдыньского полумарафона в Польше, который должен был состояться 29 марта, из-за угрозы распространения коронавируса.